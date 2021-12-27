Настоящее новогоднее чудо и долгожданный подарок для семьи и для всех югорчан

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Настоящее новогоднее чудо и долгожданный подарок для семьи и для всех югорчан

В большом, новом здании сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства приняты первые роды. Это произошло в 12 часов 50 минут 25 декабря 2021 года. Мальчик - вес 3450, рост 53 см. Роды принимала команда высококвалифицированных специалистов.

«С сегодняшнего дня специалисты Центра охраны материнства и детства начали принимать стационарных пациентов в новом, большом здании. Это огромная радость и долгожданное событие для всех семей, жителей округа и нас - медицинских работников! Центр охраны материнства и детства площадью более 78 000 кв. метров рассчитан на 165 посещений в сутки, 10 000 родов в год и сможет одновременно принимать более 300 беременных, рожениц и родильниц. Проектом предусмотрено 1500 функциональных помещений. Высокое качество оказываемой медицинской помощи обеспечат высококвалифицированные, опытные медицинские сотрудники, владеющие самыми современными технологиями в области родовспоможения и перинатологии» - главный врач БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», профессор, доктор медицинских наук – Лариса Белоцерковцева.

Пресс-служба Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пнд, 27/12/2021 - 17:26

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