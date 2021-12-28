С 1 января стартует первый конкурс 2022 года по предоставлению грантов губернатора Югры

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С начала нового года Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» объявляет о проведении первого в 2022 году конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на развитие гражданского общества.
Заявки на участие региональные некоммерческие организации могут подать с 1 января.
СО НКО могут заявиться в одном из 12 направлений: наука и инновации, образование и просвещение, поддержка молодежных проектов, охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, межнациональное и межконфессиональное согласие, поддержка коренных малочисленных народов Севера, поддержка институтов гражданского общества, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, охрана окружающей среды и защита животных, защита прав и свобод человека и гражданина и правовое просвещение.
Заявочная кампания первого конкурса в 2022 году конкурса завершится 13 февраля в 23:30 по местному времени. Подать заявку можно на сайте грантгубернатора.рф.