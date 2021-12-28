Жителям Ханты-Мансийского автономного округа предложили поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками

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Жителям Ханты-Мансийского автономного округа предложили поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками

Музей Победы предложил жителям Ханты-Мансийского автономного округа поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками.

На сайте музея размещена виртуальная выставка, в которую вошли около 15 тысяч новогодних открыток https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konk... . Их создали участники конкурса "Нарисуй Елку Победы". Среди них - художники из Ханты-Мансийского автономного округа.

«Каждый из рисунков уникален. И мы предлагаем всем жителям России с помощью этих открыток поздравить друг друга с наступающим Новым годом! Каждый интернет-пользователь сможет выбрать понравившийся рисунок и отправить его по электронной почте близким, друзьям и коллегам, дополнив своими пожеланиями. Уверены, добрая традиция посылать поздравительные открытки накануне Нового года объединит всех граждан нашей страны», - отметили организаторы.

Конкурс новогодних открыток организовали Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой. К нему присоединились и профессиональные художники и те, кто только начинают свой путь в творчестве. Создать собственную открытку, посвященную празднованию Нового года во время Великой Отечественной войны, решили и дети, и взрослые. Итоги конкурса были подведены 16 декабря, а 23 декабря в Музее Победы состоялась церемония награждения.

ФГБУК «Музей Победы»

Втр, 28/12/2021 - 12:41

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