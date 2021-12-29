В Югре праздничные мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, защитных протоколов

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Заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа провела губернатор Югры Наталья Комарова.
За весь период пандемии, по данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, в автономном округе 95 390 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 (+ 177 за сутки), выздоровевших 88 734 человека (+ 197 за сутки), погибли 1 966 человек.
По оперативным данным департамента здравоохранения автономного округа, за весь период поступило 1 286 339 комплектов вакцин против коронавирусной инфекции, из них 17 200 комплектов поступило в период с 22 по 28 декабря (1000 - вакцина «Спутник-Лайт», 16 200 – «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).
По состоянию на 28 декабря привиты первым компонентом вакцины 838 059 человек, что составляет 83,2% от числа граждан автономного округа, которые при желании могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 793 304 человека, что составляет 78,7 % от этого же числа граждан. По состоянию на 28 декабря подлежат ревакцинации 250 855 человек, из них ревакцинировано 114 971 человек.
По данным тепловой карты ситуации с коронавирусом, размещенной на портале стопкоронавирус.рф, в автономном округе показатель коллективного иммунитета составляет 58,6%, среднее по России значение этого показателя – 60,4 %.
«За последнее время в госпиталях стабильно число выписанных превышает число поступивших. Остаются развёрнутыми 1294 койки, занято из которых 68%. За последние 3 дня 466 человек обеспечены лекарственными препаратами», - отметила заместитель директора департамента здравоохранения Елена Касьянова.
В ходе оперативного штаба Наталья Комарова сообщила, что министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало еще один препарат, разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Он предназначен для лечения новой коронавирусной инфекции у взрослых пациентов и называется «МИР 19». «Это ингаляционный препарат, он предназначен для стационаров, однако в будущем его планируют применять и амбулаторно. По информации разработчиков, лекарство действует на генном уровне: оно подавляет вирус, при этом не затрагивает геном человека. Клинические исследования лекарства уже доказали его безопасность и эффективность. У него не обнаружили побочных эффектов», - отметила глава региона.
Губернатор также добавила, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными. «Заканчивается 2021 год, каждый человек, каждая югорская семья планирует встретить наступающий 2022 год празднично, событийно. В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих», - добавила она.
Напомним, на всей территории автономном округа в соответствии с распоряжением правительства автономного округа от 24 декабря 2021 года № 733 с 27 декабря текущего года по 10 января 2022 года введен особый противопожарный режим. Решение обусловлено необходимостью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, в предпраздничные дни и в период длинных выходных.
«Специалисты пожарного надзора проверят объекты хранения и продажи пиротехники. Органы местного самоуправления обязаны особое внимание уделить жилым районам, дачным кооперативам, в которых нет устойчивой системы тепло и электроснабжения. Призываю вас, уважаемые земляки, быть осторожными, внимательными. Напомните детям о правилах обращения с огнем, электричеством, пиротехникой», - обратилась к югорчанам Наталья Комарова, добавив, что лучший способ защитить себя и близких от инфекции – это остаться дома и провести праздники в семейном кругу.
В ходе заседания было отмечено, что в муниципалитетах будут проводиться мероприятия по согласованным и заранее утвержденным планам, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, защитных протоколов. Будут работать катки, снежные и ледяные городки.
«Напоминаю должностным лицам. В холлах учреждений и организаций, в раздевалках, в пунктах проката нельзя допускать концентрацию людей выше установленной нормы. В такие дни возрастает потребность у горожан в использовании общественного транспорта, торговых центров, магазинов, которые уже стали точкой притяжения накануне праздничных дней. Вся эта общественная инфраструктура должна быть максимально безопасно организована для оказания услуг гражданам», - нацелила губернатор региона.
Глава также обратила внимание на постановление губернатора автономного округа от 25 декабря 2021 года № 176, которым по предложениям граждан установлено, что сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять QR-код, подтверждающий факт их вакцинации против коронавирусной инфекции, перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией, либо иной документ, выданный врачом и подтверждающий факт вакцинации против инфекции, или перенесенное заболевание, по первой просьбе (требованию) покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы.
Отметим, этим же документом дополнен перечень организаций, которым разрешен допуск граждан без предъявления соответствующих документов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией (осуществляющие оказание услуг операторов связи).
Директор департамента внутренней политики автономного округа Александр Скурихин доложил о согласовании и рекомендациях по формату проведения новогодних религиозных праздников (Рождества Христова и Крещения Господня). «Департаментом совместно с Митрополией, представителями УМВД, МЧС и Роспотребнадзором были подготовлены методические рекомендации по формату проведения. Обращу внимание на то, что жителям муниципальных образований, которые перенесли коронавирусную инфекцию, имеющие ослабленный иммунитет, входящих в группу риска, рекомендуется воздержаться от крещенских купаний. При проведении тождественных и крещенских богослужений всем настоятелям храмов в целях сохранения безопасности граждан рекомендовано соблюдение эпидемиологических правил. Будет организована прямая трансляция богослужения», - сказал глава ведомства.
По информации Департамента общественных и внешних связей Югры