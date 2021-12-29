В Югре в 2021 году введено в эксплуатацию 18 социально значимых объектов

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Заседание штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства в режиме видеоконференцсвязи провела губернатор Югры Наталья Комарова. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Подводя итоги года, заместитель губернатора Евгений Адамов рассказал, что в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» введены в эксплуатацию ВОС-1 в Пыть-Яхе. На 100% реализована программа «Создание комфортной городской следы». В автономном округе благоустроено 92 двора, 61 дворовая территория.
Также сданы в эксплуатацию 18 социально значимых объектов, в числе которых Сургутский центр охраны материнства и детства, молодежный досуговый спортивный центр в Ханты-Мансийске. В течение года было построено и открыто 7 объектов образования – детских садов и школ.
«Каждый вложенный бюджетный рубль в строительство – это улучшение жилищных условий, новый спортивный объект, больница, школа, детский сад», - подчеркнула Наталья Комарова.
Также участники заседания дали оценку ходу строительства объектов образования в Октябрьском районе.
Наталья Комарова напомнила, что в Октябрьском районе в селе Малый Атлым идет реконструкция здания средней общеобразовательной школы под школу - детский сад рассчитанной на 132 учащихся и 30 воспитанников детского сада. В поселке городского типа Приобъе строится средняя школа на 300 учащихся. Проекты реализуются в рамках государственной программы Югры «Развитие образования».
Исполняющий обязанности главы Октябрьского района Николай Хромов рассказал, что строительство образовательных объектов началось летом 2021 года. Выполнены работы по демонтажу внутренних перегородок здания, хозяйственных построек, располагающихся на территории школы.
«На строительстве школы в Приобъе завершены подготовительные работы. Ведется забивка свай. Отставаний от графика нет», - доложил Николай Хромов. Он также рассказал, что общественники выразили пожелания благоустроить территорию возле будущей школы, улучшить освещение улиц. «Все предложения по благоустройству будут рассмотрены на встрече с жителями села в январе-феврале будущего года», - доложил Николай Хромов.
«Строящиеся школы взяты под надзор. На сегодняшний день замечаний нет», - отметил руководитель службы жилищного и строительного надзора Артем Копылов.
Далее участники совещания обсудили реализацию мероприятий, предусмотренных планом - графиком по защите прав граждан - участников долевого строительства в Югре. В обсуждении в онлайн-режиме приняли участие представители и участники долевого строительства.
Наталья Комарова рассказала, что в начале 2021 года в единый реестр было включено 5 новых объектов. На сегодняшний день из него исключено 6, восстановлены права 420 граждан.
«На текущую дату в реестре остаются 19 проблемных объектов: 5 - в Нефтеюганске, 13 - в Сургуте, 1- в поселке Федоровский Сургутского района. Требуется восстановление прав 1564 югорчанина», - акцентировала глава региона.
Директор департамента строительства Кирилл Мыскин доложил о принятых решениях в отношении каждого проблемного объекта, по которому требуется восстановление прав граждан, состоянии строительства и о работе с дольщиками.
Подводя итоги совещания, Наталья Комарова поручила руководителям ведомств до 5 февраля 2022 года внести предложения по развитию строительной отрасли в автономном округе.
Департамент общественных и внешних связей Югры