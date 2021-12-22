Утверждены наказы на первый квартал 2022 года

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Председатель Думы Югры Борис Хохряков подписал постановление об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на первый квартал 2022 года.
Депутаты проголосовали за него в заочной форме.
Всего наказов на 66 миллионов рублей, они касаются всех муниципалитетов автономного округа. Запланировано приобретение мебели для образовательных учреждений, системы обеззараживания медицинских отходов для поликлиники, приобретение спортивной экипировки, оборудования для пищеблока и прачечной детского сада. Будет оказана помощь на участие югорчан в спортивных и культурных мероприятиях различного уровня и материальная помощь наиболее нуждающимся гражданам.
Средства поступят на счета получателей уже в начале 2022 года.
«Это традиционная практика исполнения наказов избирателей, – отметил Борис Хохряков. – Уже на протяжении многих лет к депутатам Думы Югры обращаются жители автономного округа, руководство бюджетных учреждений за помощью. Рассмотрев обращение, мы оказываем такую помощь в рамках окружного закона».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры