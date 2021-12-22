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22 декабря 2021 года на территории непризнанной Донецкой Народной Республики прошел ряд гуманитарных мероприятий для детей в рамках проведения акции «Подари чудо детям – 2021», организованной АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус».
C 15 ноября на территории Югры и Тюменской области проходила акция «Подари чудо детям – 2021», направленная на сбор подарков для детей, проживающих на территориях, пострадавших от военного конфликта. Одной из таких территорий является Донбасс. Туда было направлено более 1000 сладких подарочных наборов, мягкие игрушки, одежда, канцелярские принадлежности и игровые наборы.
Кроме того, в ДНР отправилась группа артистов из округа, которая подготовила для детей кукольный спектакль, интерактивные игры и поздравление от Деда Мороза Югры. От всей души благодарим этих людей за отклик и неравнодушие, проявленное к детям, проживающим в столь тяжелой обстановке – это организатор праздничных мероприятий, главный Дед Мороз Ханты-Мансийского округа и преподаватель Детской школы искусств №1 г. Нижневартовска Юрий Михайлович Пархоменко; артист (кукольник) театра кукол «Волшебная флейта» г. Нефтеюганска Олег Владимирович Сутулов. Так же в составе делегации от Югры в ДНР отправилась заместитель председателя АНО «ГДК» по социальным и гуманитарным проектам, руководитель Штаба добровольцев Югры Светлана Владимировна Басова.
Стоит отметить, что за день удалось посетить ряд населенных пунктов – пгт. Зайцево, пгт. Гольмовский, п. Комарова (Курганка), п. Глубокая (шахты Ю.А. Гагарина), поселок 6/7, г. Горловка. Во всех поселения делегация посетила школы, культурные центры, реабилитационный центр и детский приют, где подарила ребятишкам сладкие подарки, поздравление от Деда Мороза, совместные интерактивные игры и кукольный спектакль. Дети были очень счастливы увиденному, приняли активное участие в спектаклях и совместных играх с артистами. Необходимо так же подчеркнуть, что югорчане побывали даже в тех поселениях, которые до сих пор считаются зоной острого военного конфликта. Например, в пгт. Зайцево и поселке 6/7. В последнем насчитывается всего 8 детей, которым так же удалось подарить праздник в преддверие Нового года.
Хотелось бы добавить, что трансфер для делегации, обеспечение их всем необходимым оборудованием и качественная транспортировка подарков была организована со стороны Министерства культуры ДНР. Ряд представителей Правительства ДНР вместе с югорчанами посетили места проведения гуманитарной праздничной акции – Заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Николаевич Антонов; Министр культуры ДНР Михаил Васильевич Желтяков; Заместитель Главы города Горловка Алексей Александрович Ивахненко. Благодарим за оказанное содействие в организации праздничных мероприятий для детишек и непосредственное участие в их исполнении.
АУ "ОТРК "Югра"