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Прямую линию с жителями Югры на тему «Новогодние каникулы в Югре» провела губернатор автономного округа Наталья Комарова в своих социальных сетях.
Модераторами выступили режиссер, руководитель образцового коллектива театра-студии «Дельтаплан», свободного театра «Аквилон», член общественного совета lепартамента культуры Югры Зинаида Торопова, юный журналист, актер, руководитель проектов «Фудшеринг» и «Люди в студии» Владимир Овсепян. Эфир сопровождала сурдопереводчик Ирина Баянова.
В ходе эфира участники оценили готовность служб и жителей округа к приближающимся праздничным дням, подвели итоги «Недели добра» и других новогодних акций. Представители служб и департаментов ответили на волнующие вопросы и предложения югорчан.
«Скоро Новый год. Впереди новогодние каникулы, выходные дни. Каждый из нас планирует провести это время максимально насыщенно, с пользой, набраться сил на весь предстоящий 2022 год. Чтобы все сложилось празднично, радостно, необходимо подготовить все для безопасности, бесперебойности, наполненности событиями», - подчеркнула Наталья Комарова.
Отметим, с сегодняшнего дня до 10 января 2022 года в регионе начинает действовать особый противопожарный режим. «Новогодние каникулы – это заслуженный отдых, перерыв в рабочих буднях для большинства югорчан, но для жизнеобеспечения, органов власти – период повышенной мобилизации. Люди должны быть уверены в том, что инфраструктура работает, их отдых будет обеспечен по всем направлениям, по высокому стандарту. Особое внимание – безопасности, уборке от снега дорог, тротуаров, ритмичной работе жилищно-коммунального комплекса, вывозу мусора. Все это должно работать как отлаженный механизм без скидок на выходные и каникулы», - нацелила глава региона.
В автономном округе пройдут свыше 1300 событий, приуроченных к Новому году и Рождеству: выставки, концерты, театрализованные представления, соревнования по лыжам, хоккею, другим популярным зимним видам спорта, в том числе семейные старты. Кроме того, в этом году Ханты-Мансийск на 10 лет закрепил за собой бренд «Новогодней столицы Сибири». Федеральная служба по интеллектуальной собственности оформила соответствующий товарный знак сроком на 10 лет. «Наш регион в центре внимания жителей России, туристов, которых мы готовы принять. Необходимо использовать эти возможности для продвижения наших региональных продуктов, муниципальных брендов, - сказала глава региона. - 2022 год объявлен у нас в Югре Годом здоровьесбережения. Пожалуйста, не рискуйте, не подвергайте риску других, давайте заложим из здорового образа жизни, взаимопомощи, добрых дел и радостной, предновогодней, рождественской атмосферы прочную основу 2022 года».
Так, в Урае открылась набережня. Городская набережная обустроена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Из песчаного пустыря она превратилась в комфортное городское пространство. «Наконец нашу набережную открыли. Это долгожданный проект, в который мы вдохнули жизнь. Протяженность набережной - 22,5 км. Теперь можно гулять в любое время», - рассказывают жители города.
Тему спорта продолжила мама двух юных спортсменок из Нижневартовска. Она просит помочь с местом для тренировок. Ребята из федерации фигурного катания Нижневартовска загадали коллективное желание для Деду морозу, чтобы у них появилась ледовая арена.
Глава города Дмитрий Кощенко рассказал, что в Нижневартовске функционирует одно спортивное сооружение для таких видов спорта — «Крытый тренировочный хоккейный корт «Ледовый». Здесь проводят занятия с группами отделения хоккея с шайбой учреждения, в которых занимаются более 400 детей и подростков. «Для организации занятий по фигурному катанию местной общественной организации выделено 2 часа в неделю. Понимая дефицит льда, для увеличения специализированных спортивных площадей в Нижневартовске спроектировано строительство новой ледовой площадки в рамках реконструкции имеющегося спортивного сооружения «Крытый тренировочный хоккейный корт «Ледовый». В настоящее время определяем источник финансирования. После строительства рассмотрят вопрос распределения действующих спортивных секций и открытия новых, с учетом мнения жителей города и востребованности видов спорта», - рассказал глава.
Отметим, в поселке Новоаганск Нижневартовского района скоро откроется крытый хоккейный корт на 1940 квадратных метров. Корт построили по инициативе жителей поселения и любителей хоккея. «Открытие хоккейного корта - радостное, долгожданное событие для всех жителей нашего поселка. Мы очень ждали появление такого объекта, раньше мы катались на открытой ледовой площадке. Мы уверены, что ледовая площадка в зимний период всегда будет востребована для активного отдыха и занятий спортом среди жителей нашего поселения», - рассказал член поселковой хоккейной команды Владимир Прокопчик.
Также жители региона рассказали об итогах прошедшей в Югре «Новогодней неделе добра». Югорчане в акции «Добрая почта» написали больше 4000 писем с новогодними поздравлениями одиноким бабушкам и дедушкам, проживающим в одиночестве или в домах-интернатах, помогли исполнить 230 заветных желаний в акции «Елка желаний», собрали более полутора тысяч сладких подарков для 17 домов-интернатов для пожилых и 4 СОНКО автономного округа в акции «Новогоднее чудо», зажгли больше 3000 огней для Дениса Кожевникова в акции «Волшебник Денис». В 15 акциях приняли участие 30 тысяч человек.
admhmao.ru