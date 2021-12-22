Поздравление полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе В.В. Якушева с Новым годом

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Дорогие земляки!
Скоро мы проводим уходящий год.
Как обычно бывает в жизни, он выдался неоднозначным. Принес немало сложностей, неприятных и тяжелых моментов.
Но хорошего было больше.
Прошедший год сделал нас сильнее и добрее. Мы стали больше ценить близких и друзей, дружбу и любовь, помощь и заботу.
Трудности раскрыли в людях лучшие качества. Таков характер нашего народа, и никакие испытания не смогут его изменить.
Убежден – наступающий год будет лучше предыдущего.
Мы верим в это, готовы для этого работать, а значит – наши мечты сбудутся!
Пусть в наступающем году нам сопутствует удача. Пусть энергия и профессионализм станут залогом успешной реализации всех намеченных проектов и планов.
Искренне желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!
С Новым годом, друзья, с новым счастьем!
Полномочный представитель Президента России в УрФО
Владимир Якушев