Поздравление полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе В.В. Якушева с Новым годом

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Поздравление полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе В.В. Якушева с Новым годом

Дорогие земляки!

Скоро мы проводим уходящий год.

Как обычно бывает в жизни, он выдался неоднозначным. Принес немало сложностей, неприятных и тяжелых моментов.

Но хорошего было больше.

Прошедший год сделал нас сильнее и добрее. Мы стали больше ценить близких и друзей, дружбу и любовь, помощь и заботу.

Трудности раскрыли в людях лучшие качества. Таков характер нашего народа, и никакие испытания не смогут его изменить.

Убежден – наступающий год будет лучше предыдущего.

Мы верим в это, готовы для этого работать, а значит – наши мечты сбудутся!

Пусть в наступающем году нам сопутствует удача. Пусть энергия и профессионализм станут залогом успешной реализации всех намеченных проектов и планов.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!

С Новым годом, друзья, с новым счастьем!

Полномочный представитель Президента России в УрФО

Владимир Якушев

Сб, 01/01/2022 - 17:46

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