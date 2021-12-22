Поздравление Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Бориса Хохрякова с наступающим Новым годом

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Поздравление Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Бориса Хохрякова с наступающим Новым годом
фото Думы ХМАО-Югрыфото Думы ХМАО-Югры
фото Думы ХМАО-Югры

Дорогие югорчане!

От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

и от меня лично примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!

Вот и канул в прошлое 2021 год, который, как и предшествующий ему, стал для каждого из нас временем проверки на прочность.

Испытывая ограничения в свободном перемещении и привычном отдыхе, работая в онлайн-режиме, мы по-новому взглянули на многие аспекты жизни, задумались об истинных ценностях, среди которых, несомненно, на первом месте стоят здоровье и благополучие человека.

Локдаун не ослабил нас, но укрепил силу духа, научил более стойко и мужественно переносить трудности, проявлять сострадание, заботиться о ближних, незамедлительно спешить на помощь тем, кто особенно нуждается в ней.

Адаптируясь в условиях новых реалий, мы еще раз убедились в актуальности инновационных технологий, цифровых сервисов, благодаря которым смогли не только решать серьезные задачи, но и провести множество значимых для югорчан мероприятий. Пандемия не помешала нам строить жилье, детские сады, школы, возводить спортивные объекты, формировать современную инфраструктуру в городах и поселках региона. Объединив усилия, мы и впредь будем стремиться к тому, чтобы каждый житель нашей северной земли гордился тем, что живет в Югре, в сильной, могучей России.

Дорогие земляки! Уверен, что 2022 год, с которым мы связываем светлые надежды, будет благополучным, порадует хорошими новостями, событиями. Берегите теплые, надежные отношения с родными и близкими, цените дружбу и доверие. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, удачи. С праздником, друзья, с Новым годом!

Председатель Думы

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Борис Хохряков

фото Думы ХМАО-Югрыфото Думы ХМАО-Югры
фото Думы ХМАО-Югры
фото Думы ХМАО-Югрыфото Думы ХМАО-Югры
фото Думы ХМАО-Югры
Сб, 01/01/2022 - 17:49

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