В няганском роддоме на свет появился настоящий богатырь

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В конце прошлого года в Нягани родился малыш с весом 5 килограммов 555 граммов. В истории городского роддома такого богатыря не припомнят.
Миша – так назвали мальчика, второй ребёнок у Анастасии Козловой, желанный, долгожданный и рекордсмен.
Мама маленького богатыря, Анастасия Козлова говорит:
«У нас по наследству все детки крупные. И я родилась крупная, и сестра. Сестра рожает крупных детей, и я тоже. В общем, это у нас наследственное. Но Мишенька – богатырь, он больше всех».
Как правило, 5 килограммов дети набирают к трём месяцам жизни. Михаил – богатырь, на полтора килограмма больше уже при рождении.
В астрологической нумерологии четыре пятёрки – счастливое число. В будущем новорождённый должен вырасти любознательным, энергичным и находчивым. Да и в пелёнках пятикилограммовый Михаил уже проявляет характер.
Анастасия Козлова говорит:
«В соответствии со своим именем – Михаил. Такой у него басок, голосок такой, кряхтит, если что-то ему не нравится, ругается. Нетерпеливый, если есть хочет, терпеть не будет».
В няганском роддоме таких богатырей не припомнят. Чаще акушерам-гинекологам приходится принимать и выхаживать недоношенных детей. Буквально несколько месяцев назад на свет появился малыш с массой всего 900 граммов.
ДаримаДугаржапова, врач-неонатолог родильного отделения Няганской окружной больницы:
«Конечно, это событие – за 5 килограммов ребёнок родился. Но рождаются у нас дети за 4 килограмма: 4 500, 4 600. Но рождение такого крупного ребёнка – у нас это первый случай».
За 2020 год в Югре родилось 20 605 малышей. Похожие цифры по рождаемости в регионе ждут и по итогам 2021-го. У Михаила из Нягани есть все шансы стать рекордсменом среди югорчан в весовой категории.
ТВ «Югория»