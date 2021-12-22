В няганском роддоме на свет появился настоящий богатырь

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В няганском роддоме на свет появился настоящий богатырь

В конце прошлого года в Нягани родился малыш с весом 5 килограммов 555 граммов. В истории городского роддома такого богатыря не припомнят.

Миша – так назвали мальчика, второй ребёнок у Анастасии Козловой, желанный, долгожданный и рекордсмен.

Мама маленького богатыря, Анастасия Козлова говорит:

«У нас по наследству все детки крупные. И я родилась крупная, и сестра. Сестра рожает крупных детей, и я тоже. В общем, это у нас наследственное. Но Мишенька – богатырь, он больше всех».

Как правило, 5 килограммов дети набирают к трём месяцам жизни. Михаил – богатырь, на полтора килограмма  больше уже при рождении.

В астрологической нумерологии четыре пятёрки – счастливое число. В будущем новорождённый должен вырасти любознательным, энергичным и находчивым. Да и в пелёнках пятикилограммовый Михаил уже проявляет характер.

Анастасия Козлова говорит:

«В соответствии со своим именем – Михаил. Такой у него басок, голосок такой, кряхтит, если что-то ему не нравится, ругается. Нетерпеливый, если есть хочет, терпеть не будет».

В няганском роддоме таких богатырей не припомнят. Чаще акушерам-гинекологам приходится принимать и выхаживать недоношенных детей. Буквально несколько месяцев назад на свет появился малыш с массой всего 900 граммов.

ДаримаДугаржапова, врач-неонатолог родильного отделения Няганской окружной больницы:

«Конечно, это событие – за 5 килограммов ребёнок родился. Но рождаются у нас дети за 4 килограмма: 4 500, 4 600. Но рождение такого крупного ребёнка – у нас это первый случай».

За 2020 год в Югре родилось 20 605 малышей. Похожие цифры по рождаемости в регионе ждут и по итогам 2021-го. У Михаила из Нягани есть все шансы стать рекордсменом среди югорчан в весовой категории.

ТВ «Югория»

Вс, 02/01/2022 - 08:39

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