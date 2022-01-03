В Югре начали действовать новые меры социальной поддержки

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С 1 января 2022 года в регионе начали действовать новые меры господдержки. Напомним, в 2021 году их было 93, и все они направлены на поддержку югорчан. Так, с 2022 года появится новая мера господдержки – это единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей молодым женщинам до 35-летнего возраста, родившим первенца. Такая выплата будет предоставляться с первого января этого года дополнительно к подарку «Расту в Югре».
Ещё одна новая мера вводится с 1 января 2022 года для югорских семей. В 2021 году принят закон для недееспособных детей-инвалидов, которые стали совершеннолетними. До этого опекуны получали помощь до их совершеннолетия. Теперь официальный опекун будет получать ежемесячное пособие в размере 15 тысяч рублей. В Югре под эту категорию попадает более 3 тысяч человек.
Кроме этого, в Югре продлили действие единовременной выплаты в размере 35 тысяч рублей обладателям «Югорского семейного капитала». Эта мера будет действовать до 31 января текущего года. Данная господдержка достаточно популярная среди жителей региона, в 2021 году ей воспользовались более 4 тысяч семей. Кроме этого, на «Югорский семейный капитал» теперь могут рассчитывать и мужчины, имеющие гражданство, у которых жены имеют только вид на жительство. Средства можно потратить по пяти направлениям.
Следующая мера, которая будет действовать до 31 декабря 2022 года, также рассчитана на поддержку семей с детьми. В случае, если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов и находится в розыске по элементам обязательствам, его детям выплачивается пособие 2 040 рублей. Эти выплаты также продлили на 2022 год.
Людмила Теткина