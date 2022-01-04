Туристов и жителей Ханты-Мансийска приглашают на самый вкусный фестиваль

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В Ханты-Мансийске – Новогодней столице Сибири – 4 января состоится самое вкусное событие новогодних праздников.
Гастрофестиваль «Попробуй Югру на вкус» в КВЦ «Югра-Экспо» соберет лучших поваров автономного округа. Они будут соревноваться за право стать автором самого вкусного аутентичного югорского блюда в современной интерпретации и брендового коктейля «Новогодняя столица Сибири».
По словам организаторов, для тех, кто вдохновится на кулинарные свершения, пройдут мастер-классы от председателя судейской комиссии фестиваля Спиридона Яныгина - президента гильдии шеф-поваров и шефов-кондитеров Сибири. Время работы площадок Гастрофестиваля с 12:00 до 18:00.
«У нас в планах выбрать полный сет новогоднего меню, которое рестораны-победители будут предлагать своим гостям в течение года», - отметила директор управления по развитию туризма и внешних связей администрации Ханты-Мансийска Анна Линкер.
До какого времени сегодня будут работать площадки, смотрите: https://ugra-tv.ru/news/culture/turistov_i_zhiteley_k..
ОТРК "Югра"