О мерах господдержки для коренных народов Югры

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Для коренных малочисленных народов автономного округа принята программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». В 2020 году были внесены существенные поправки, согласно которым число получателей мер государственной поддержки среди народов ханты, манси и лесных ненцев должно стать больше. Мероприятия по программе реализуют 9 окружных департаментов и служб, ответственный исполнитель программы – департамент внутренней политики Югры.
Так, одна из поправок, вступившая в силу в начале 2021 года, касается обустройства территорий традиционного природопользования. Теперь коренные народы могут воспользоваться компенсацией затрат на приобретение технических средств, используемых для строительства хозяйственных построек – это бензопила, пилорама и квадроцикл для перевозки стройматериалов. Субсидия предоставляется на бензопилу, максимальный размер субсидии – 50 000 рублей, пилораму, максимальный размер субсидии – 260 000 рублей и квадроцикл, максимальный размер субсидии составляет 300 000 рублей.
– Эта мера достаточно популярна среди коренных малочисленных народов Югры, – сообщила специалист отдела развития коренных малочисленных народов Севера Департамента внутренней политики Югры Екатерина Сапожникова. – За 10 месяцев 2021 года на компенсационные выплаты заявилось 13 человек. На данные меры господдержки было затрачено 5 млн 100 тысяч рублей. На эти выплаты могут рассчитывать граждане, проживающие на территориях традиционного природопользования и ведущие традиционный образ жизни.
Также с прошлого года введена новая мера поддержки – компенсация расходов на обучение на право управления самоходными машинами категории «А», на право управления маломерным судном и проезда к месту нахождения организации, осуществляющей указанные виды обучения и обратно. Данные изменения также начали действовать с 1 января 2021 года. Согласно документу, за обучение на право управления самоходными машинами гражданину компенсируют расходы в размере до 19 тысяч рублей, в эту сумму входит компенсация за оплату обучения и проезд до места учёбы. За обучение на право управления маломерными судами компенсация составит до 22 тысяч рублей. Данная мера также популярна среди коренных жителей, ею могут воспользоваться граждане, проживающие на территориях традиционного природопользования, а также в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.
С прошлого года упрощены условия предоставления субсидий для приобретения северных оленей. С 1 января 2021 года коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и у которых есть соглашения с компаниями-недропользователями, также могут рассчитывать на возмещение затрат на покупку оленей. Размер выплаты составляет 70 % от стоимости приобретённых северных оленей, но не более 10 тысяч рублей на одного оленя. Господдержка предоставляется только один раз и на приобретение не более 15 оленей.
Стоит отметить, на реализацию программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» на 2022 год запланировано более 173 млн рублей.
Людмила Теткина