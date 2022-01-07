Борис Хохряков: «Самый главный приоритет в работе депутата – это работа с обращениями граждан»

  • Русский
Борис Хохряков: «Самый главный приоритет в работе депутата – это работа с обращениями граждан»

В адрес депутатов окружной Думы за 9 месяцев 2021 года поступило более 3 тысяч обращений от югорчан. Такие данные озвучил председатель регионального парламента Борис Хохряков, подводя итоги работы депутатов  за 2021 год.

– Эта цифра из года в год растёт. Это говорит не о том, что проблем становится больше, а о том, что граждане всё больше доверяют депутатам. И ни один вопрос не остаётся без ответа, из них 65-70 % решаются положительно. По остальным даются разъяснения, либо они находятся в работе. Много обращений поступает в ходе приёма по личным вопросам, поэтому работа в этом направлении идёт достаточно активно, – рассказал Борис Хохряков.

В этом году депутаты окружного парламента работали в 6 и 7 созывах, за это время прошло 12 заседаний, было принято более 350 постановлений, больше 100 законов и поправок в законы.

Говоря о работе окружного парламента в 2021 году, Борис Хохряков отметил, 19 сентября 2021 года состоялись масштабные выборы, которые прошли максимально открыто. Тогда югорчане выбирали депутатов в Государственную Думу, окружной парламент, Тюменскую областную Думу, депутатов в 16 городах и районах, а также избирали глав 5 поселений.

– В региональном парламенте седьмого созыва работает 5 партий, добавилась новая партия «Партия пенсионеров». Новый состав Думы обновился на 1/3, из 38 депутатов 14 − новые депутаты. Увеличилось количество женщин, если в предыдущем созыве их было три, то сейчас их семь. Средний возраст депутата 53 года, самому возрастному –  73 года, самому молодому  –  29 лет, –  рассказал Борис Хохряков.

По словам Бориса Хохрякова, наш округ очень уникален, и законы здесь также уникальны.

–  Если вы помните, несколько лет назад в Югре был принят закон о приёмной семье для пожилого человека. И сейчас этим законом пользуются несколько сотен югорчан. Суть закона такова, пожилому человеку находят семью, это могут быть и родственники, за уход это семья получает деньги. В этом году мы приняли закон для недееспособных детей-инвалидов, которые стали совершеннолетними. До этого опекуны получали помощь до совершеннолетия таких детей. Теперь официальный опекун будет получать ежемесячное пособие в размере 15 тысяч рублей. В Югре под эту категорию попадает более 3 тысяч человек, –  сообщил Борис Хохряков.

Людмила Теткина

Пт, 07/01/2022 - 11:23

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.