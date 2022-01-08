В Югре восстанавливают популяцию сибирского осетра

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Данная работа ведётся в рамках реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
Мероприятия по восстановлению популяции сибирского осетра уже начали приносить свои плоды: по результатам контрольно-надзорных мероприятий территориального подразделения Федерального агентства по рыболовству, в 2020 году наблюдалось увеличение численности молоди сибирского осетра.
По предварительным данным Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, объём выпуска сибирского осетра в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района в 2021 году составил 4 053 тыс. штук.
Восстановление особо ценных пород рыбы осуществляется путём проведения предприятиями-природопользователями компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов за счёт собственных средств через экологические программы и соглашения о сотрудничестве между правительством автономного округа и крупными нефтяными организациями.
В соглашения о сотрудничестве между правительством округа и предприятиями-природопользователями включены обязательства по реализации компенсационных мероприятий искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов путём приоритетного выпуска в водные объекты Югры ценных и особо ценных видов рыб: осетра, нельмы, муксуна, чира и стерляди.
На сегодняшний день соглашения подписаны с ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО НК «РуссНефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
За 2 года реализации проекта (2019-2020 гг.) в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного район выпущено 7,755 млн штук молоди Сибирского осетра.
Информация департамента недропользования и природных ресурсов Югры