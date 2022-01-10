В Югре пройдёт операция «Лось»

- Русский
В связи с окончанием сезона 10 января 2022 года охоты на лося и в целях эффективного осуществления федерального государственного охотничьего надзора в Югре проводят профилактические мероприятия под названием «Операция «Лось»». Оперативные профилактические мероприятия пройдут с 11 по 31 января 2022 года. Соответствующий приказ подписан руководителем Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 27 декабря 2021 года.
Основная цель операции «Лось» - предупреждение, выявление и пресечение фактов браконьерства на копытных животных (Лося).
В этот период усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа будут вести государственные инспекторы Природнадзора Югры. Также к данной работе привлечены сотрудники правоохранительных органов (Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре), производственных охотничьих инспекторов.
Итоги оперативных профилактических мероприятий будут подведены до 4 февраля 2022 года и размещены на сайте Природнадзора Югры.
Информация Природнадзора Югры