Двое югорчан, отравившихся суррогатным алкоголем, находятся в крайне тяжелом состоянии

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Департамент здравоохранения Югры прокомментировал состояние жителей поселка Кондинское, которые отравились суррогатным алкоголем.
«В больницах Югры продолжается оказание медицинской помощи восьми пациентам из пгт Кондинское. Состояние двух пациентов врачи расценивают как крайне тяжелое. Состояние еще троих тяжелое», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели восьми жителей Югры от употребления алкоголя без акцизных марок.
Как сообщает «РИА Новости», в Тюмени в период с 3 января также в результате употребления спиртосодержащей жидкости погибли девять человек. Возбуждено уголовное дело по статье 238, части третьей: сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Новости Югры"