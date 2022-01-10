В праздничные дни в больницах Ханты-Мансийска родились 34 ребёнка

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За 9 дней нового года в больнице окружного центра на свет появились 34 малыша. Из них – 17 девочек и 17 мальчиков. Радует, что среди новых жителей города – 13 первенцев и 11 детей родились в многодетных семьях. В православный праздник Рождества Христова 7 января специалисты родильного отделения приняли и двойню. Михаил и Марьяна Чикиревы порадовали свою маму Наталью. Двойное счастье, да еще в такой особенный день! Это ли не чудо?
«Начало нового года мы с радостью встречаем рождением новых жителей города. Все мамы и их малыши чувствуют себя хорошо. Мы делаем все возможное для этого! Пусть дети растут здоровыми, а их родители будут счастливыми!», – говорит заведующая родильным отделением ОКБ Наталья Пешкова.
Департамент здравоохранения Югры