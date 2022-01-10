Уральские гиды запустили сбор средств на электрогенераторы для манси

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Уральские гиды запустили сбор средств на электрогенераторы для манси

Уральские гиды объявили сбор средств для манси из свердловского поселка Ушма, где до сих пор нет электричества.

О ситуации сообщили в Инстаграме снегоходных гидов Урала. По словам авторов поста, сами манси на деньги, вырученные от охоты, покупают китайские дешевые бензогенераторы. Однако они не справляются с уральскими морозами и выдают минимальную силу тока, так что никакую бытовую технику подключить нельзя.

Гиды планируют купить для жителей поселка два мощных дизельных генератора —  основной и резервный. Они считают, что манси смогут сами заправлять электростанцию дизельным топливом, зарабатывая на него за счет своих промыслов.

Ранее гиды уже собирали средства на спасжилеты для манси и детский снегоход для местного дошкольника Кости Анямова. Поселок Ушма находится на севере области в Ивдельском районе, в 57 километрах от перевала Дятлова. В населенном пункте всего 10 домов.

Информация сайта «Национальный акцент»

 

Пнд, 10/01/2022 - 15:32

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