46 пожаров и 29 ДТП: экстренные службы подвели итоги праздничных дней

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46 пожаров и 29 ДТП: экстренные службы подвели итоги праздничных дней

46 пожаров зарегистрировано в Югре за новогодние каникулы. В эти дни горели дома и дачи, гаражи и бани. Основной причиной возгораний стали нарушения при эксплуатации электрооборудования. Возгорания обошлись без жертв.

Для полиции первые новогодние дни тоже были активными. С 1 января зарегистрировано 295 преступлений. Большинство раскрыли по горячим следам. Так в Югорске двое мужчин украли ель. Подозреваемых задержали.

На дорогах округа в новогодние каникулы зарегистрировали 29 ДТП, в них 4 человека погибли и 46 - получили травмы. Одно из смертельных ДТП произошло первого января в Нижневартовске. Здесь в результате столкновения «Лексуса» и «Нефаза» погибли три человека, в том числе 9-летний ребёнок.

Для мошенников же первые дни нового года были не слишком урожайными. За это время зарегистрировано 32 дистанционных преступления. Общий ущерб составил чуть больше трёх миллионов рублей. В основном аферисты промышляли в известном приложении BlaBlaCar, на сайте объявлений и в Инстаграме.

Информация ТВ «Югра»

Пнд, 10/01/2022 - 15:44

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