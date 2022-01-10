46 пожаров и 29 ДТП: экстренные службы подвели итоги праздничных дней

- Русский
46 пожаров зарегистрировано в Югре за новогодние каникулы. В эти дни горели дома и дачи, гаражи и бани. Основной причиной возгораний стали нарушения при эксплуатации электрооборудования. Возгорания обошлись без жертв.
Для полиции первые новогодние дни тоже были активными. С 1 января зарегистрировано 295 преступлений. Большинство раскрыли по горячим следам. Так в Югорске двое мужчин украли ель. Подозреваемых задержали.
На дорогах округа в новогодние каникулы зарегистрировали 29 ДТП, в них 4 человека погибли и 46 - получили травмы. Одно из смертельных ДТП произошло первого января в Нижневартовске. Здесь в результате столкновения «Лексуса» и «Нефаза» погибли три человека, в том числе 9-летний ребёнок.
Для мошенников же первые дни нового года были не слишком урожайными. За это время зарегистрировано 32 дистанционных преступления. Общий ущерб составил чуть больше трёх миллионов рублей. В основном аферисты промышляли в известном приложении BlaBlaCar, на сайте объявлений и в Инстаграме.
Информация ТВ «Югра»