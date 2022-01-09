Югорчан приглашают к участию в экономических конкурсах и олимпиадах

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Югорчан приглашают к участию в экономических конкурсах и олимпиадах

Продолжается прием конкурсных работ на олимпиады и конкурсы, проводимые общероссийским молодежным союзом экономистов и финансистов.
Югорчане могут проявить себя в таких направлениях, как развитие сельского хозяйства, инновационно-техническая деятельность, экономические и финансовые дисциплины, вопросы управления, информационная безопасность, молодежное самоуправление, архитектурно-строительное и жилищно-коммунальное хозяйство и многие другие.
Подробная информация о мероприятиях представлена на сайте молодежного союза экономистов и финансистов России.
 

Вс, 09/01/2022 - 11:00

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