Югорчан приглашают к участию в экономических конкурсах и олимпиадах

- Русский
Продолжается прием конкурсных работ на олимпиады и конкурсы, проводимые общероссийским молодежным союзом экономистов и финансистов.
Югорчане могут проявить себя в таких направлениях, как развитие сельского хозяйства, инновационно-техническая деятельность, экономические и финансовые дисциплины, вопросы управления, информационная безопасность, молодежное самоуправление, архитектурно-строительное и жилищно-коммунальное хозяйство и многие другие.
Подробная информация о мероприятиях представлена на сайте молодежного союза экономистов и финансистов России.