В Югре будет внедрена система оценки деятельности уполномоченного по правам предпринимателей

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В Югре будет внедрена система оценки деятельности уполномоченного по правам предпринимателей

Рабочую встречу с уполномоченным по правам предпринимателей в автономном округе Ириной Каск провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Стороны обсудили наиболее актуальные для предпринимательского сообщества региона вопросы.

Ирина Каск сообщила, что на посту омбудсмена уже ознакомилась с работой органов местного самоуправления по развитию бизнеса, стала участником международного форума бизнес-омбудсменов.

«Действующим законодательством предусмотрено функционирование институтов альтернативного урегулирования споров. Однако сегодня о таких возможностях знают немногие. В связи с этим предлагаю провести межрегиональный форум медиаторов, который позволит представить наработанный положительный опыт в этой сфере, выработать новые решения», – отметила Ирина Каск.

Наталья Комарова подчеркнула, что также необходимо провести широкую информационную кампанию, посредством которой донести до предпринимателей сведения об имеющихся в автономном округе возможностях в данном направлении. Помимо этого, необходимо оценить достаточность уже действующих альтернативных механизмов.

В продолжение разговора Ирина Каск отметила, что около 25 процентов обращений, поступающих от бизнес-сообщества, коснулись недостаточности правового регулирования деятельности объектов нестационарной торговли, отсутствия единого подхода.
Ирина Каск выступила с инициативой обеспечить единый подход к правовому регулированию нестационарной и развозной торговли посредством издания соответствующих правовых актов и методических рекомендаций.

Также она предложила внедрить в Югре систему оценки деятельности уполномоченного по правам предпринимателей. Обязательное участие в этой работе примут представители общественности.

«Это правильное решение, позволяющее повысить эффективность деятельности уполномоченного», – подчеркнула Наталья Комарова.

По информации Департамента общественных и внешних связей Югры 

Втр, 11/01/2022 - 11:08

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