Путешествие по Югре получило наивысший балл в рейтинге проекта федерального туристического сервиса

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Путешествие по Югре получило наивысший балл в рейтинге проекта федерального туристического сервиса
Фото Рагимовой НадеждыФото Рагимовой Надежды
Фото Рагимовой Надежды

Проект «Медиаразведка» туристического сервиса tutu.ru подвел итоги исследования о привлекательности направлений внутреннего туризма.

Объектами исследования в 2021 году стали маршруты восьми регионов — Хакасии, Дагестана, Югры, Приморской, Тверской, Мурманской, Калининградской областей  и Кубани. При составлении рейтинга учитывались условия проживания, питание, программа и работа гидов.

Наибольший средний балл получила Югра (9,9 из 10), второе место заняла экспедиция в Мурманскую область (9,85), бронза — у гастрономического путешествия в Тверскую область (9,75).

Наивысшие оценки получили этнографическое стойбище «Хантыйский дворик» (9,92) и аэродром «Боровая» (9,77) в Югре.

Участие Югры в проекте «Медиаразведка» – одно из системных мероприятий, реализованных Центром компетенций Фонда развития Югры в 2021 году в рамках государственной программы «Развитие промышленности и туризма».

«Продвижение туристских возможностей автономного округа – одна из ключевых задач реализации государственной политики в сфере туризма в автономном округе. Участие в таких проектах – это возможность не только провести аудит созданных туристских предложений, но и рассказать широкой аудитории о потенциале региона» - рассказал Кирилл Зайцев

Участники проекта – представители популярных изданий «NatGeoTraveler», «РБК Стиль», «Известия», «Лента.ру», «Газета.ру», «РИА Новости», «Моя планета», «Метро», информационные порталы «Туту.ру», «Туристер», бортовой журнал «Utair» – совершили пятидневное путешествие по Югре.

«Системная работа с лидерами мнений, популярными изданиями – это не только эффективный инструмент  продвижения туристского потенциала Югры, но и возможность, получая обратную связь от профессионалов инфобизнеса, определить точки роста, скорректировать планы по развитию направления в автономном округе», - отметил генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

Программа пребывания включала посещение объектов промышленного, этнографического и культурно-познавательного туризма, знакомство с возможностями активного и экстремального отдыха на территории Югры.

По информации Департамента общественных и внешних связей Югры 

Фото Рагимовой НадеждыФото Рагимовой Надежды
Фото Рагимовой Надежды
Фото Рагимовой НадеждыФото Рагимовой Надежды
Фото Рагимовой Надежды
Ср, 12/01/2022 - 10:57

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