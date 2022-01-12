Белоярский, Кондинский, Октябрьский, Ханты-Мансийский районы, Сургут – лидеры по вакцинации населения против COVID-19

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Заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции провела губернатор Югры Наталья Комарова.
За весь период пандемии, по данным Роспотребнадзора и окружного департамента здравоохранения, в автономном округе зарегистрированы 97 237 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. За сутки их число увеличилось на 143. Излечились от заболевания 91 898 югорчан, за сутки – 319. Инфекция унесла жизни 2 063 человек.
В Югре продолжается добровольная вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. По оперативным данным регионального департамента здравоохранения, за весь период в автономный округ поступило 1 миллион 286 тысяч 339 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции.
По состоянию на 11 января, первым компонентом вакцины привиты 844 тысячи 16 человек. Завершили вакцинацию 804 тысячи 161 человек. Подлежат ревакцинации 294 тысячи 766 человек.
По данным тепловой карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф, в автономном округе показатель коллективного иммунитета составляет 58,45 процента, среднее по России значение этого показателя – 62,6 процента.
«Численность граждан, болеющих коронавирусом в тяжелой форме, снижается. Это свидетельствует об эффективности принимаемых противоэпидемических мер, их соблюдения, – подчеркнула Наталья Комарова. – Поручаю главам Нефтеюганска, Покачей, Радужного, Нефтеюганского района, внесших минимальный вклад в формирование коллективного иммунитета региона, обеспечить введение адресных мер по привлечению населения к вакцинации».
Губернатор отметила, что в соответствии с решением регионального оперативного штаба, с 15 декабря 2021 года в подведомственных окружному департаменту здравоохранения медицинских организациях возобновлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения, лиц с хроническими заболеваниями и факторами риска развития заболеваний, а также углубленная диспансеризация лиц, перенесших коронавирусную инфекцию.
«Учитывая прогнозы Роспотребнадзора, гласящие, что в феврале-марте в нашей стране с большой вероятностью ожидается увеличение численности заболевших в связи с распространением штамма «омикрон», обращаю внимание департамента здравоохранения на необходимость мобилизации ресурсов для проведения диспансеризации в максимально короткие сроки – до наступления пика заболеваемости в 2022 году; организовать необходимые обязательные медицинские осмотры граждан для допуска к осуществлению профессиональной деятельности. Поручаю департаменту здравоохранения провести адресную информационную кампанию для привлечения переболевших коронавирусной инфекцией к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях», – добавила Наталья Комарова.
Директор профильного ведомства Алексей Добровольский доложил, что за первую неделю 2022 года, по сравнению с последней неделей 2021 года, число средне- и тяжелобольных пациентов сократилось на 8 процентов. Сегодня стационарное лечение проходят 649 человек данной категории.
«За минувшие сутки на стационарное лечение поступили 62 пациента, выписаны 75, – продолжил он. – Коечный фонд в медицинских организациях, в том числе реанимационный, достаточный. В необходимом количестве имеются все лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты».
Говоря о вакцинации, Алексей Добровольский обозначил, что лидерами в части иммунизации населения против коронавирусной инфекции являются Белоярский, Кондинский, Октябрьский, Ханты-Мансийский районы и Сургут.
Отметим, за 2 недели на «тепловой» карте центра управления регионом зафиксировано 539 сообщений по теме «Коронавирус». Это 21 процент от общего количества. Из них 91 процент сообщений по COVID-19 поступил через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». «90 процентов жителей округа удовлетворено предоставленными ответами. Среднее время ожидания ответа по теме «Коронавирус» составило 2 часа», – рассказала руководитель ЦУР Югры Валентина Колпакова.