В 2022 году россияне могут использовать целый ряд новых цифровых государственных сервисов

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В 2022 году россияне могут использовать целый ряд новых цифровых государственных сервисов
Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета

Цифровое взаимодействие с государством стало привычным делом для граждан РФ: 48% россиян предпочитают именно такой формат получения услуг, а 64% отмечают, что оно положительно влияет на их жизнь (данные индекса готовности к цифровизации, разработанного АНО «Диалог»).

Электронные госуслуги в России развиваются с 2009 года, темп их внедрения и разработки ускорила пандемия. Цифровые сервисы помогают снижать уровень бюрократии, делают жизнь комфортнее и удобнее. Доступ ко многим услугам становится удобнее.

Российское правительство создает все условия для молодого поколения и следует его трендам: все больше услуг появляется в формате онлайн.

 Новые сервисы, которые появились в России в 2021 году:

 БУДУЩИМ СТУДЕНТАМ

— Для абитуриентов создан сервис для онлайн-подачи документов на поступление

— Теперь можно онлайн отследить результаты ЕГЭ, выбрать вузы и отправить в них заявление, узнать о зачислении, подать или отозвать согласие на зачисление

— Для поступающих в 2021 году стали доступны 442 вуза

https://rg.ru/2021/06/25/k-superservisu-postuplenie-v-vuz-onlajn-podkliuchilis-bolee-500-vuzov.html

https://t.me/mintsifry/45

 РОДИТЕЛЯМ

— С помощью отечественных цифровых сервисов можно записать ребенка в детский сад, проверить посещаемость школы, получить выплаты, а также оформить заявки на пособия.

— В 13 регионах (Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областях, а также Республиках Адыгея, Карелия и Алтай) можно записать детей в кружки и секции через новый цифровой сервис.

https://digital.gov.ru/ru/events/41159/

https://t.me/mintsifry/163

https://digital.gov.ru/ru/events/41352/

 РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

— Через портал «Госуслуги» теперь можно зарегистрироваться по месту пребывания.

— Цифровое свидетельство теперь имеет такую же силу, что бумажный документ, заверенный представителем МВД.

https://digital.gov.ru/ru/events/41237/

https://www.gosuslugi.ru/600100/1/form

 ЗАГС

— Сервис «Получение актовых записей ЗАГС» дает возможность получать цифровое свидетельство о браке, разводе, рождении или смени имени.

— C помощью сервиса теперь можно подтверждать семейный статус при совершении сделок купли-продажи или получении детских пособий.

https://rg.ru/2021/09/14/kak-oformit-onlajn-vypiski-iz-zagsa.html

https://digital.gov.ru/ru/events/41261/

https://t.me/mintsifry/305

 АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

— Приложение «Госуслуги Авто» позволяет водителям предъявлять цифровую копию СТС, проверять историю автомобиля или подавать заявление на регистрацию ТС и на замену водительского удостоверения.

https://iz.ru/1262537/2021-12-10/eksperiment-po-perekhodu-na-elektronnye-sts-priznali-uspeshnym

https://t.me/mintsifry/418

 КОРОНАВИРУС

— Через «Госуслуги» можно получить сертификат о вакцинации на двух языках.

— Сертификаты переболевших теперь автоматически продлеваются сроком на 1 год.

https://digital.gov.ru/ru/events/41346/

https://t.me/mintsifry/519

https://t.me/mintsifry/608

Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета
Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета
Ср, 12/01/2022 - 11:50

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