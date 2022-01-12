В Югре развиваются цифровые государственные сервисы

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В Югре развиваются цифровые государственные сервисы
Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета

Через Суперсервис Поступи в вуз онлайн в 2021 году подали заявления в: СурГУ – 363 заявления, ЮГУ – было подано 103 заявления, НВГУ – 42, ХМГМА подали заявление 88 человек, СурГПУ – 22 человека.

С помощью отечественных цифровых сервисов в детский сад записали 93% детей из числа поступивших в 2021 году

 

C 01 июля 2021 на территории автономного округа осуществляется предоставление государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания в электронном виде при подаче заявлений с использованием Единого портала государственных услуг и муниципальных услуг.  Органами регистрационного учета государственная услуга в 2021 году предоставлена 3 461 югорчанину.

«Преимуществом получения государственной услуги является возможность подать заявление о регистрации по месту пребывания из любой точки местонахождения в любое время, не зависимо от времени суток, праздничных и выходных дней. Кроме того, при предоставлении государственной услуги отсутствует необходимость личной явки заявителя и собственника жилого помещения в подразделение по вопросам миграции», - отметила Врио начальника УВМ УМВД России по Югре Оксана Семёнова.

 

В Депсоцразвития Югры всего поступило 541 329 обращений

Через портал Госуслуг поступило – 189 649 заявлений, из них на

  1. Ежемесячное пособие на ребенка от 3 до 7 лет – 57 109
  2. Подарок «Расту в Югре» – 24 871
  3. Ежемесячное пособие на ребенка – 20 305
  4. Государственная социальная помощь – 13 923
  5. Ежемесячное пособие при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей – 15 829 заявлений

 

Соцвыплаты по данным ПФР по Югре:

1) Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей оформили через портал Госуслуг 11141 югорчан

2) Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, оформили через портал Госуслуг 2248 югорчан

 

Порталом Госуслуг пользуется более 1,5 миллионов югорчан. Только в течение 2021 года на портале зарегистрировано более 150 тыс. жителей округа.

В округе в 2021 году в полном объеме проведены работы по подключению 67 региональных массовых социально значимых услуг. Поступило более 27 100 заявлений в электронном виде на получение подобных услуг.

 

Наиболее популярные у югорчан госуслуги в 2021 году:

- организация отдыха детей в каникулярное время,

- выдача архивных документов,

- прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов.

 

207 электронных услуг доступны жителям Югры на сегодняшний день, 80% – услуги сферы образования

18 млн заявлений подали югорчане для получения цифровых  Госуслуг в 2021 году

 

Югра: нейронная сеть Vika

  • Электронный дневник
  • Регистрация брака
  • Очередь в детский сад
  • Зачисление в образовательное учреждение
  • Телефонный справочник органов власти
  • Поиска управляющей компании
  • Определение медицинского участка
  • Актуальные цены на топливо
  • Поиск спортивных секций
  • Расписании междугородних автобусов
  • Госуслуги на карантине
  • Сервис информирования по COVID-19
Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета
Фото взято из ИнтернетаФото взято из Интернета
Фото взято из Интернета
Ср, 12/01/2022 - 11:57

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