Югорчанам не будут выдавать бумажные больничные

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Югорчанам не будут выдавать бумажные больничные

С 1 января 2022 года внесены изменения в порядок оформления и выдачи листков нетрудоспособности.  Так, больничные в форме бумажного документа выдавать можно только отдельным категориям работников, сведения о которых относят к государственной или охраняемой законом тайне, а также пациентам в отношении которых применены меры госзащиты.

Медорганизации региона на 100% готовы к работе с электронными больничными, и сами будут вносить сведения об оформляемых больничных в информационную систему ФСС. Кроме того, с помощью социального электронного документооборота отделение Фонда социального страхования РФ уже в ближайшее время начнет автоматически информировать работодателей об открытии больничного работнику, в связи чем срок для отправки сведений в ФСС уменьшился до трех рабочих дней.

Между тем у граждан, которые оформили временную нетрудоспособность в 2021 году и получили бумажный больничный, поводов для беспокойства не возникнет. Больничные вне зависимости от формы (бумажной или электронной) будут приняты отделением Фонда в 2022 году. Единственное исключение – если работник продолжает болеть с прошлого года. В этом случае медицинской организации придется оформить листок продолжения в электронном виде.

Если бумажный листок нетрудоспособности выдан в 2021 году, закрыт в январе 2022 года, а затем возникла необходимость его аннулирования и выдачи дубликата, то последний будет оформлен только в электронном виде.

Добавим, с начала года югорчанам было оформлено свыше 12 тыс. листков нетрудоспособности. По итогам прошлого года жителям региона оплачено 665 тыс. больничных по временной нетрудоспособности на сумму 13,6 млрд рублей.

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Ср, 12/01/2022 - 12:31

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