В Югре действует региональный перечень профессий

  • Русский
В Югре действует региональный перечень профессий
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной

До 1 февраля 2022 года учащиеся 11 классов могут подать заявление о выборе предметов для сдачи ЕГЭ и таким образом определиться с выбором будущей профессии.

Напомним, в автономном округе для коренных малочисленных народов Югры принят региональный перечень профессий. В документ включены более 90 специальностей и профессий. Все они связаны с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности, с развитием самобытной культуры и языков коренных малочисленных народов Севера.

Региональный перечень профессий даёт право студентам из числа коренных малочисленных народов Югры претендовать на компенсацию за оплату обучения. Обучающиеся в вузах на очной форме обучения на платной основе могут получить компенсацию за оплату обучения  в размере  100 000 рублей за учебный год, обучающиеся очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях – 50 000 рублей за учебный год. Также компенсация полагается учащимся очно-заочной формы и заочной формы обучения.  Кроме этого, студенты из малообеспеченных семей могут претендовать на социальные выплаты. Данные меры господдержки имеют заявительный характер.

Региональный перечень профессий опубликован на сайте Департамента образования и молодёжной политики. С ним можно знакомиться здесь: https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/korennye-malochislennye-narody-severa/gosudarstvennaya-podderzhka-studentov-iz-chisla-kmns/2561861/regionalnyy-perechen-professiy-spetsialnostey-napravleniy-podgotovki-svyazannykh-s-sokhraneniem-samo/

Добавим, основной этап сдачи ЕГЭ для выпускников школ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. Данная информация опубликована на официальных порталах правовой информации Минпросвещения и Рособрнадзора.

Людмила Теткина

Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Ср, 12/01/2022 - 13:22

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.