В Югре действует региональный перечень профессий

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До 1 февраля 2022 года учащиеся 11 классов могут подать заявление о выборе предметов для сдачи ЕГЭ и таким образом определиться с выбором будущей профессии.
Напомним, в автономном округе для коренных малочисленных народов Югры принят региональный перечень профессий. В документ включены более 90 специальностей и профессий. Все они связаны с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности, с развитием самобытной культуры и языков коренных малочисленных народов Севера.
Региональный перечень профессий даёт право студентам из числа коренных малочисленных народов Югры претендовать на компенсацию за оплату обучения. Обучающиеся в вузах на очной форме обучения на платной основе могут получить компенсацию за оплату обучения в размере 100 000 рублей за учебный год, обучающиеся очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях – 50 000 рублей за учебный год. Также компенсация полагается учащимся очно-заочной формы и заочной формы обучения. Кроме этого, студенты из малообеспеченных семей могут претендовать на социальные выплаты. Данные меры господдержки имеют заявительный характер.
Региональный перечень профессий опубликован на сайте Департамента образования и молодёжной политики. С ним можно знакомиться здесь: https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/korennye-malochislennye-narody-severa/gosudarstvennaya-podderzhka-studentov-iz-chisla-kmns/2561861/regionalnyy-perechen-professiy-spetsialnostey-napravleniy-podgotovki-svyazannykh-s-sokhraneniem-samo/
Добавим, основной этап сдачи ЕГЭ для выпускников школ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. Данная информация опубликована на официальных порталах правовой информации Минпросвещения и Рособрнадзора.
Людмила Теткина