Новым директором Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» назначена Светлана Динисламова

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Новым директором Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» назначена Светлана Динисламова

Решение о назначении на должность было принято членами правительства Югры 27 декабря 2021 года. 10 января 2022 года Светлана Динисламова вступила в новую должность. 
Светлана Силивёрстовна– многогранная личность, её можно представить как поэтессу, литературоведа, художника-графика, имеет степень кандидата филологических наук.  В 2007 году она защитила кандидатскую диссертацию «Проблемы эволюции творчества Ювана Шесталова» по специальности «Литература и методика её преподавания». Литературное творчество Светланы Динисламовой переведено на многие языки финно-угорских народов. Сама она также занимается переводческой деятельностью.

Обладает необходимым опытом работы в средствах массовой информации на языках коренных малочисленных народов Севера. На протяжении нескольких лет является автором-составителем и главным редактором детского журнала на мансийском языке «Витсам» («Капелька воды»).

Будучи научным сотрудником Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, активно занималась работой по изучению и сохранению родного языка,литературы и традиционной культуры манси. Светлана Динисламова - автор более 90 научных статей. Свои идеи она смело воплощает в общественной и проектной деятельности, привлекает к работе молодое поколение.

10 января Светлана Динисламова была представлена коллективу редакции национальных газет. В штате редакции работает двенадцать журналистов, шестеро из них журналисты мансийской газеты «Луима сэрипос», тираж газеты составляет 1 710 экземпляров,  и шесть журналистов хантыйской газеты «Ханты ясанг», тираж издания - 2 166.

Сегодня журналисты выпустили первые номера своих газет. Накануне дня Российской печати хотим поздравить всех журналистов с профессиональным праздником и пожелать крепкого здоровья, творческих идей и реализации проектов, интересных тем и успехов!

Тамара Мерова

Ср, 12/01/2022 - 17:13

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