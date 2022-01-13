Губернатор Югры Наталья Комарова в качестве эксперта выступит на площадках Гайдаровского форума

  • Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова в качестве эксперта выступит на площадках Гайдаровского форума
фото: admhmao.ruфото: admhmao.ru
фото: admhmao.ru

Делегация Югры во главе с губернатором региона Натальей Комаровой примет участие в Гайдаровском форуме «Россия и мир», который пройдет в Москве 13-14 января.

Гайдаровский форум – это ежегодное мероприятие, участники которого — известные ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран. Он ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.

Губернатор Югры Наталья Комарова в качестве эксперта и участника выступит на двух площадках одного из крупнейших международных форумов.

Так, глава региона станет участником экспертной дискуссии «Социальное предпринимательство и социальная ориентация бизнеса – региональное измерение», где будут обсуждаться вопросы новых возможностей для развития социального предпринимательства в регионах, привлечения молодых людей в социально ориентированные проекты.

Кроме того, Наталья Комарова представит опыт региона в области цифровых технологий на экспертной дискуссии «Легко ли получить помощь от государства?».

В ходе рабочего визита в Москву губернатор также примет участие в заседании Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации.

Отметим, мероприятия будут транслировать на официальном сайте форума, а также в официальных аккаунтах губернатора в социальных сетях: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники».

Информация департамента общественных и внешних связей Югры

фото: admhmao.ruфото: admhmao.ru
фото: admhmao.ru
фото: admhmao.ruфото: admhmao.ru
фото: admhmao.ru
Чт, 13/01/2022 - 10:59

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.