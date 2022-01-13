Губернатор Югры Наталья Комарова в качестве эксперта выступит на площадках Гайдаровского форума

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Делегация Югры во главе с губернатором региона Натальей Комаровой примет участие в Гайдаровском форуме «Россия и мир», который пройдет в Москве 13-14 января.
Гайдаровский форум – это ежегодное мероприятие, участники которого — известные ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран. Он ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.
Губернатор Югры Наталья Комарова в качестве эксперта и участника выступит на двух площадках одного из крупнейших международных форумов.
Так, глава региона станет участником экспертной дискуссии «Социальное предпринимательство и социальная ориентация бизнеса – региональное измерение», где будут обсуждаться вопросы новых возможностей для развития социального предпринимательства в регионах, привлечения молодых людей в социально ориентированные проекты.
Кроме того, Наталья Комарова представит опыт региона в области цифровых технологий на экспертной дискуссии «Легко ли получить помощь от государства?».
В ходе рабочего визита в Москву губернатор также примет участие в заседании Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации.
Отметим, мероприятия будут транслировать на официальном сайте форума, а также в официальных аккаунтах губернатора в социальных сетях: «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники».
Информация департамента общественных и внешних связей Югры