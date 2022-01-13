В Сургутском районе открылась ещё одна «Стойбищная школа – сад»

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В рамках внедрения образовательного проекта «Стойбищная школа – сад» на базе детского сада поселка Угута открылась группа кратковременного пребывания «АЙ-ПУПЭЛИ» (Медвежонок) по подготовке дошкольников к школе на территории традиционного проживания на угодьях Каюковых, закреплённых за Сургутским районом. Образовательный процесс будет организован для двух детей из двух семей коренных малочисленных народов Севера. Открытие состоялось на стойбище с приглашением жителей юрт Каюковых 21 декабря. В мероприятии приняли участие более 30 человек.
«Стойбищная школа-сад» – образовательный проект для получения дошкольного образования детьми из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на ТТП.
В основу этой формы образования положен принцип традиционного семейного воспитания детей дошкольного возраста, направленный на преемственность поколений, расширение кругозора детей, накопление ими социального опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми – из числа ближайшего окружения и педагогами – в осуществлении разнообразной детской деятельности и культурных практик.
Информация департамента образования и молодёжной политики Югры