В Сургутском районе открылась ещё одна «Стойбищная школа – сад»

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В Сургутском районе открылась ещё одна «Стойбищная школа – сад»

В рамках внедрения образовательного проекта «Стойбищная школа – сад» на базе детского сада поселка Угута открылась группа кратковременного пребывания «АЙ-ПУПЭЛИ»  (Медвежонок)  по подготовке дошкольников к школе на территории традиционного проживания на угодьях Каюковых, закреплённых за Сургутским районом. Образовательный процесс будет организован для двух детей из двух семей коренных малочисленных народов Севера. Открытие состоялось на стойбище с приглашением жителей юрт Каюковых 21 декабря. В мероприятии приняли  участие более 30 человек.

«Стойбищная школа-сад» – образовательный проект для получения дошкольного образования детьми из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на ТТП.

В основу этой формы образования положен принцип традиционного семейного воспитания детей дошкольного возраста, направленный на преемственность поколений, расширение кругозора детей, накопление ими социального опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми – из числа ближайшего окружения и педагогами – в осуществлении разнообразной детской деятельности и культурных практик.

Информация департамента образования и молодёжной политики Югры

Чт, 13/01/2022 - 11:38

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