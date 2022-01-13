В Югре продолжается прием заявок на включение домов в программу догазификации

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В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе продолжается прием заявок на включение в программу догазификации на сайте Госуслуг и Едином официальном сайте государственных органов Югры.
Данные электронные сервисы позволяют отследить статус заявки в «Личном кабинете», узнать список документов, которые нужны для заключения договора о присоединении к сети, а также найти ответы на вопросы о механизме ускоренного подключения.
Напомним, согласно посланию президента Федеральному Собранию необходимо обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подведение газа до границ домовладений.
Всего в сводный план-график по ускоренной догазификации автономного округа до 2023 года вошло 39 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях и 75 садово-огороднических некоммерческих товарищества.
В ходе проведенной инвентаризации установлено, что на догазификацию могут претендовать более 6 тысяч домовладений. При этом в соответствии со сводным план-графиком до 2023 года запланировано догазифицировать 4 600 домовладений.
Отметим, всего в регионе уровень газификации газом населения, использующего природный газ и ПНГ, составляет 85,1%, что выше на 13,7% среднего уровня газификации населения по России, который составляет 71,4 %.
Правительством автономного округа и ПАО «Газпром» утверждена программа развития газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа на период 2021-2025 годы. В программу включены объекты строительства газопровод-отвод «КС Южно-Балыкская - г. Нефтеюганск», газопровод-отвод высокого давления и АГРС в п. Зеленоборск и межпоселковые газопроводы от газораспределительных станций до п. Каркатеевы, г. Пыть-Яха, г. Нефтеюганска, пгт. Зеленоборск.
Реализация данных проектов обеспечит прирост уровня газификации населения Югры на 0,21%, а также надежное газоснабжение промышленных потребителей и населения крупных промышленных центров Югры – городов Нефтеюганска и Пыть-Яха. В рамках газификации населенных пунктов газ придет более чем в 1 200 квартир и домовладений жителей Югры.
По информации Департамента общественных и внешних связей Югры