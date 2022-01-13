Названы победители окружного конкурса профессионального мастерства «Журналист года – 2021»

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В преддверии Дня российской печати губернатор Югры Наталья Комарова вручила награды победителям окружного конкурса профессионального мастерства «Журналист года – 2021».
Обращаясь к собравшимся, Наталья Комарова особо отметила, что награды по итогам конкурса «Журналист года» – признание талантов каждого из участников, личных и профессиональных качеств.
Также губернатор поздравила всех представителей масс-медиа с приближающимся праздником – Днём российской печати: «Рада приветствовать вас в преддверии профессионального праздника – Дня российской печати. Поздравляю все журналистское сообщество нашего региона с наступающим праздником»
Конкурс профессионального мастерства «Журналист года» проводится Департаментом общественных и внешних связей Югры ежегодно, в 2021 на конкурс было направлено 690 заявок. Его участниками стали 213 журналистов региональных и муниципальных средств массовой информации. По итогам конкурса были определены 42 победителя в 22 номинациях.
Работы оценивало профессиональное жюри. В их числе – представители исполнительных органов государственной власти округа, органов местного самоуправления муниципалитетов, образовательных, общественных и творческих организаций коренных малочисленных народов Севера, журналистских сообществ, эксперты федерального уровня.
По итогам конкурса «Журналистом года» стала корреспондент окружной телерадиокомпании «Югра» Ольге Карпенко из Сургута. Она представила на конкурс репортаж о Доме-музее Фармана Салманова. Творческая работа посвящена его 90-летнему юбилею.
В этом году конкурс пополнился специальной номинацией «Год знаний в Югре». Её первый победитель – специальный корреспондент ОТРК «Югра» Наталья Акст. Она рассказала о создании в округе онлайн-переводчика с мансийского языка.
В номинации «Мыслящие люди» на языках коренных малочисленных народов Севера победу одержала шеф-редактор группы национального телерадиовещания ГТРК «Югория» Наталья Маковецкая. Она говорит, что работает в экстремальных условиях. Герои её программ – это рыбаки, охотники и оленеводы. До стойбищ съёмочная группа добирается на оленьих упряжках и снегоходах, ради хорошего сюжета терпит сибирский мороз, зной и комариный рой. Разговорить малообщительный народ ханты и манси удаётся благодаря тому, что знает родной язык.
«Мы приветствуем друг друга и общаемся на родном языке. И как раз родной язык становится связующей нитью, когда мой герой раскрывается и доверяет мне свою жизненную историю, чему я очень рада», – поделилась Наталья Маковецкая.
Материал подготовила Людмила Теткина