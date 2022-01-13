Портретную галерею образов народов мира дополнило изображение коми певицы Лидии Логиновой

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12 января в г. Сыктывкаре, в Финно-угорском культурном центре Российской Федерации состоялось торжественное открытие выставки работ художника из Чувашии Альберта Ластухина «Все мы люди». В её галерее – портреты представителей разных народов с их самобытной культурой, традициями и укладом жизни. Мероприятие посетили представители Правительства Республики Коми, Государственного Совета республики Коми, Управления Росгвардии по Республике Коми, учреждений культуры, искусства и образования, общественных деятелей и журналистов.
В своём приветственном слове заместитель председателя Правительства Республики Коми Галина Габушева подчеркнула, что Финно-угорский культурный центр Российской Федерации своими проектами объединяет все регионы страны, и его деятельность высоко оценивается. В подтверждение этому она вручила руководителю филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяне Бараховой Почётную грамоту Республики Коми за многолетнюю плодотворную работу.
О выставке и её авторе рассказала куратор проекта Лилия Чупрына: «Изучая природный мир, Альберт Ластухин побывал во многих странах мира. Там он знакомился с местными жителями и делал зарисовки их портретов, которые с годами превратились в обширную коллекцию». Так, одну из своих героинь – марийку Настю – художник встретил в деревне Кокшамары Республики Марий Эл. Она сообщила ему много интересного о местных традициях. А с ненцем по имени Вейка автор познакомился во время поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ Вейка поведал, как его народ разводит оленей, охотится и рыбачит, и подарил путешественнику роскошные рога северного оленя.
Делясь своим впечатлением от экспозиции, заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева сказала: «Мы видим тех людей, которые воплощают эпоху, передают колорит своего народа, представляют свою специальность – это не может не быть интересным».
Далее участникам вечера была раскрыта тайна, портрет какой известной личности Республики Коми находится под яркой шалью. Там оказалось графическое изображение… народной артистки Республики Коми, заслуженного работника культуры Российской Федерации Лидии Логиновой. Альберт Ластухин написал его по заказу Финно-угорского культурного центра Российской Федерации к 100-летию образования Республики Коми.
В подтверждение отличного выбора героини Валентина Жиделева обратилась к народной певице: «Вы уникальная, в вас соединилось всё самое лучшее, что есть у коми народа». И Лидия Логинова исполнила одну из своих известных песен под аплодисменты всех зрителей.
«Символично, что выставка открыла Год культурного наследия народов России и старта Международного десятилетия языков коренных народов мира», – завершила мероприятие Татьяна Барахова.
Отметим, что ранее в рамках юбилейных мероприятий Республики Коми с выставкой уже успели познакомиться жители Корткеросского района. А теперь, в течение года творческий проект Альберта Ластухина посетит другие территории республики и регионы России уже в дополненной версии – с новым портретом.
Информационный центр "Финноугория", Анна Баженова. Фото автора
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