Новые югорчане в Новый год и Рождество – стабильная традиция

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Из года в год югорчанки преподносят самые лучшие подарки – человеческие жизни. Так, по данным из медицинских организаций округа с 1 по 10 января нового года родились 427 малышей, 213 мальчиков и 214 девочек. 7 пар двойняшек. В саму же новогоднюю ночь в первом часу после боя кремлёвских курантов появились малыши 2022 года – мальчик и девочка.
Мальчик Абдула весом 3000 г и ростом 50 см родился в новом Центре охраны материнства и детства в Сургуте. А в перинатальном центре Нижневартовска в это же самое время появилась на свет девочка Есения: вес 3720 г, рост 55 см. В Рождество в окружной клинике Ханты-Мансийска появились на свет двойняшки: мальчик Михаил и девочка Марьяна.
Больше всего малышей родилось в новом комплексе окружного Центра охраны материнства и детства в Сургуте – 206 новорожденных, в том числе 2 пары двойняшек. 84 новорожденных в Нижневартовском перинатальном центре, 2 пары двойняшек. Кроме того, двойняшки родились в Урае и Нефтеюганске.
Департамент здравоохранения Югры