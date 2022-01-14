Свыше 5 тысяч югорчан с хроническими заболеваниями будут обеспечены бесплатными лекарствами

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Изменения в порядок обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств бюджета автономного округа внесли члены окружного правительства. Об этом стало известно по итогам очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
«В частности, региональные льготники, страдающие от хронической сердечной недостаточности, будут получать лекарства бесплатно. Дети и совершеннолетние граждане до 23 лет, страдающие диабетом и получающие образование в очной форме, будут обеспечиваться бесплатно датчиками к системе flash-мониторинга глюкозы», – подчеркнула глава региона.
Также бесплатно будут обеспечиваться инновационными лекарственными препаратами, не входящими в списки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, югорчане, страдающие эпилепсией.
Директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский доложил, что получателями такой меры поддержки станут свыше 5 тысяч югорчан, страдающих различными заболеваниями.
По информации Департамента общественных и внешних связей Югры