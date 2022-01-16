Всероссийский фестиваль анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная» пройдет в Ханты-Мансийске

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Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие во Всероссийском фестивале анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная».
К участию в фестивале приглашаются любительские, профессиональные творческие коллективы и отдельные авторы. На конкурс принимаются короткометражные анимационные фильмы продолжительностью от 1 до 10 минут:
- Пластилиновая анимация;
- Рисованная анимация;
- Смешанная техника;
- Кукольная анимация;
- Компьютерная анимация (компьютерная перекладка, трёхмерная анимация, флэш-анимация).
Конкурсная творческая работа может отражать историю, обычаи и уклад жизни своего народа, ведь культурные традиции - организующая связь поколений, именно на них держится духовно-нравственная жизнь народа.
В состав жюри войдут деятели культуры и искусства Российской Федерации, представители общественности.
Заявки принимаются с 17 января до 5 мая 2022 года.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефону 8 (3467) 33-30-37 и на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»