Всероссийский фестиваль анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная» пройдет в Ханты-Мансийске

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Всероссийский фестиваль анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная» пройдет в Ханты-Мансийске

Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие во Всероссийском фестивале анимационных хроник традиций народов мира «Неизведанная вселенная».

К участию в фестивале приглашаются любительские, профессиональные творческие коллективы и отдельные авторы. На конкурс принимаются короткометражные анимационные фильмы продолжительностью от 1 до 10 минут:

  • Пластилиновая анимация;
  • Рисованная анимация;
  • Смешанная техника;
  • Кукольная анимация;
  • Компьютерная анимация (компьютерная перекладка, трёхмерная анимация, флэш-анимация).

Конкурсная творческая работа может отражать историю, обычаи и уклад жизни своего народа, ведь культурные традиции - организующая связь поколений, именно на них держится духовно-нравственная жизнь народа.

В состав жюри войдут деятели культуры и искусства Российской Федерации, представители общественности.

Заявки принимаются с 17 января до 5 мая 2022 года.

Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефону 8 (3467) 33-30-37 и на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Вс, 16/01/2022 - 11:32

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