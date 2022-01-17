Главные новости Фонда социального страхования РФ – в Telegram

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Фонд социального страхования РФ продолжает рассказывать о своей деятельности. Вот уже второй год узнавать о нововведениях в сфере обязательного социального страхования, государственной поддержке граждан льготной категории можно оперативно в Telegram-канале «ФСС_info».
Особенностью информационного ресурса является активная новостная лента с ежедневными новостями. В лаконичной и доступной форме, понятной широкому кругу читателей, специалисты Фонда информируют о нововведениях, разъясняют законодательные нормы и делятся полезными подсказками для работодателей и работников. Здесь же размещаются ссылки на наиболее интересные и заметные статьи, опубликованные в федеральных изданиях.
Так, на этой неделе в десятке последних новостей канала – мини-календарь со сроками уплаты страховых взносов в ФСС в 2022 году, консультация о том, нужно ли самостоятельно предоставлять в ФСС документы для назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет и можно ли уволить работника, который в день увольнения ушел на больничный. Кроме того, здесь есть ответы на вопросы, примут ли ка оплате бумажный больничный и что можно предпринять женщине с маленьким ребёнком, чтобы увеличить размеры пособий.
Подписаться на Telegram-канал можно по ссылке-приглашению – https://t.me/FSSinfo, которая открывается при наличии в устройстве приложения Telegram.
По информации http://r86.fss.ru