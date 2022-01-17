Главные новости Фонда социального страхования РФ – в Telegram

  • Русский
Главные новости Фонда социального страхования РФ – в Telegram

Фонд социального страхования РФ продолжает рассказывать о своей деятельности. Вот уже второй год узнавать о нововведениях в сфере обязательного социального страхования, государственной поддержке граждан льготной категории можно оперативно в Telegram-канале «ФСС_info».

Особенностью информационного ресурса является активная новостная лента с ежедневными новостями. В лаконичной и доступной форме, понятной широкому кругу читателей, специалисты Фонда информируют о нововведениях, разъясняют законодательные нормы и делятся полезными подсказками для работодателей и работников. Здесь же размещаются ссылки на наиболее интересные и заметные статьи, опубликованные в федеральных изданиях.

Так, на этой неделе в десятке последних новостей канала – мини-календарь со сроками уплаты страховых взносов в ФСС в 2022 году, консультация о том, нужно ли самостоятельно предоставлять в ФСС документы для назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет и можно ли уволить работника, который в день увольнения ушел на больничный. Кроме того, здесь есть ответы на вопросы, примут ли ка оплате бумажный больничный и что можно предпринять женщине с маленьким ребёнком, чтобы увеличить размеры пособий.

Подписаться на Telegram-канал можно по ссылке-приглашению – https://t.me/FSSinfo, которая открывается при наличии в устройстве приложения Telegram.

По информации http://r86.fss.ru

Пнд, 17/01/2022 - 14:22

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.