Всего 8 257 коренных жителей Югры подали документы в Федеральное агентство по делам национальностей

  • Русский
Всего 8 257 коренных жителей Югры подали документы в Федеральное агентство по делам национальностей
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной

В Федеральное агентство по делам национальностей России направлено 8 257 заявлений от граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в автономном округе. Такие данные приводит Департамент внутренней политики Югры по состоянию на 17 декабря 2021 года. В Югре проживает более 30 тысяч коренных малочисленных народов Севера, а это значит, что только 27,5 % от числа ханты, манси и лесных ненцев направили документы для включения в реестр.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды не вправе требовать от граждан документы, содержащие сведения об их национальности, т.к. данные сведения будут запрашиваться уполномоченным органом по системе межведомственного взаимодействия из реестра ФАДН России.

В связи с этим у граждан, не подавших документы для включения в реестр ФАДН России, могут возникнуть трудности с подтверждением национальной принадлежности, и, соответственно, получением мер государственной поддержки.

Поэтому коренным народам Югры, которые не подали документы, рекомендуют это сделать в ближайшее время.

Напомним, учёт лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, формируется с января 2021 года Федеральным агентством по делам национальностей. Документы для включения в реестр можно отправить по почте на адрес ФАДН. Данную услугу можно получить по всей Югре в МФЦ бесплатно. Специалисты Многофункционального Центра помогут заполнить заявление, в автоматизированном режиме внесут все данные заявителя.

Создание реестра упростит представителям коренных малочисленных народов оформление всех положенных льгот и поможет соблюдать их права и гарантии. При электронном учёте уполномоченные органы смогут получать всю необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Поэтому в интересах самих представителей коренных малочисленных народов Югры проявить гражданскую активность и подать документы.

Людмила Теткина

Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Пнд, 17/01/2022 - 14:38

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.