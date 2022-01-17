Всего 8 257 коренных жителей Югры подали документы в Федеральное агентство по делам национальностей

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В Федеральное агентство по делам национальностей России направлено 8 257 заявлений от граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в автономном округе. Такие данные приводит Департамент внутренней политики Югры по состоянию на 17 декабря 2021 года. В Югре проживает более 30 тысяч коренных малочисленных народов Севера, а это значит, что только 27,5 % от числа ханты, манси и лесных ненцев направили документы для включения в реестр.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды не вправе требовать от граждан документы, содержащие сведения об их национальности, т.к. данные сведения будут запрашиваться уполномоченным органом по системе межведомственного взаимодействия из реестра ФАДН России.
В связи с этим у граждан, не подавших документы для включения в реестр ФАДН России, могут возникнуть трудности с подтверждением национальной принадлежности, и, соответственно, получением мер государственной поддержки.
Поэтому коренным народам Югры, которые не подали документы, рекомендуют это сделать в ближайшее время.
Напомним, учёт лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, формируется с января 2021 года Федеральным агентством по делам национальностей. Документы для включения в реестр можно отправить по почте на адрес ФАДН. Данную услугу можно получить по всей Югре в МФЦ бесплатно. Специалисты Многофункционального Центра помогут заполнить заявление, в автоматизированном режиме внесут все данные заявителя.
Создание реестра упростит представителям коренных малочисленных народов оформление всех положенных льгот и поможет соблюдать их права и гарантии. При электронном учёте уполномоченные органы смогут получать всю необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Поэтому в интересах самих представителей коренных малочисленных народов Югры проявить гражданскую активность и подать документы.
Людмила Теткина