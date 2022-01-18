Не получат льготы? В Сургутском районе только 30% КМНС подтвердили свой статус

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Завершается приём документов, подтверждающих статус коренных малочисленных народов Севера. Пока пакет документов собрали 900 человек, это 30% от общего числа проживающих ханты на территории Сургутского района, сообщил «Вестнику» начальник отдела по недропользованию и работе с коренными малочисленными народами Севера администрации Сургутского района Александр Шухардин.
Контролирует учёт представителей малочисленных народов Федеральное агентство по делам национальностей. Если жители муниципалитета, имеющие право на льготы, своевременно не подадут документы, возникнут трудности с подтверждением национальной принадлежности, и, соответственно, получением мер государственной поддержки.
- Рекомендуем гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, не обратившихся с заявлением о включении в Список лиц, своевременно, а значит до 7 февраля текущего года обратиться в филиал АУ «Многофункциональный центр ЮГРЫ» с заявлением о включении в реестр. На сегодня пакет документов представили 900 человек или 30 процентов от общего числа КМНС, проживающих на территории Сургутского района, - пояснил Шухардин.
Для того чтобы попасть в реестр, необходимо написать заявление, дополнительно нотариально заверять копии документов для этого не требуется. После получения заявления ФАДН России в течение 30 дней осуществит проверку документов и примет положительное или отрицательное решение.
По информации https://admsr.ru