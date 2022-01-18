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Этностойбище «Хантыйский дворик» из Сургутского района получило наивысшую оценку на федеральном уровне. Стойбище, расположенное под Лянтором, вместе с аэродромом «Боровая» победили от Югры в рейтинге проекта «Медиаразведка» федерального туристического сервиса tutu.ru. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства автономного округа.
Объектами исследования в 2021 году стали маршруты восьми регионов — Хакасии, Дагестана, Югры, Приморской, Тверской, Мурманской, Калининградской областей и Кубани. При составлении рейтинга учитывались условия проживания, питание, программа и работа гидов.
Наибольший средний балл получила Югра (9,9 из 10), второе место заняла экспедиция в Мурманскую область (9,85), бронза — у гастрономического путешествия в Тверскую область (9,75).
Наивысшие оценки получили этнографическое стойбище «Хантыйский дворик» (9,92) и аэродром «Боровая» (9,77) в Югре.
Участие Югры в проекте «Медиаразведка» – одно из системных мероприятий, реализованных Центром компетенций Фонда развития Югры в 2021 году в рамках государственной программы «Развитие промышленности и туризма».
Специалисты управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района провели экскурсию для гостей и познакомили с достопримечательностями Сургутского района. Участники проекта – представители популярных изданий «NatGeoTraveler», «РБК Стиль», «Известия», «Лента.ру», «Газета.ру», «РИА Новости», «Моя планета», «Метро», информационные порталы «Туту.ру», «Туристер», бортовой журнал «Utair» – совершили пятидневное путешествие по Югре.
По информации https://admsr.ru/smi/news