Богоявление – Крещение Господне

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Богоявление – Крещение Господне

Сегодня, 19 января, христиане всего мира отмечают один из своих великих православных праздников, Крещение Господне! В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Православные верующие отмечают этот день крёстным ходом от Храмов к речным или озёрным купелям, где они могут окунаться. Туда же приезжают люди набирать воду, которая в этот праздник считается святой.

В Югре к такому событие подготовились заранее, так по округу соорудили 34 купели. Сотрудниками МЧС на местах были проверены толщина льда, безопасность въезда и выезда, и на протяжении всего времени мероприятия будет организовано дежурство на водоёмах.Окружной оперштаб сообщил, что в этом году эпидемиологическая обстановка в регионе позволила снять ограничительные меры на массовые мероприятия.

Но всё-таки о мерах защиты стоит не забывать, и рекомендуют продолжить в местах скопления людей ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, обработка дезинфекции рук и помещений. Также православным, недавно переболевшим коронавирусом, людям старше 65+ рекомендуют воздержаться от участия в ритуале погружения в крещенские купели.  

Тамара Мерова  

 

Ср, 19/01/2022 - 17:37

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