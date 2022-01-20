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Заседание проектного комитета провела губернатор Югры Наталья Комарова. Его участники оценили итоги реализации проектов в автономном округе в 2021 году.
«Из 47 региональных проектов результаты, показатели, кассовое исполнение 41 проекта – в зеленой зоне», – сказала глава региона.
В продолжение заседания Наталья Комарова, в частности, напомнила, что в соответствии с адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы осталось расселить 205 тысяч квадратных метров, что составляет 42 процента от плана.
Директор окружного департамента проектного управления Данила Голубев сообщил, что всего в 2021 году в регионе реализовывалось 11 портфелей проектов, основанных на национальных проектах. В их составе – 47 региональных проектов.
Помимо этого, в ходе заседания его участники оценили результаты реализации региональных проектов, входящих в состав портфеля проектов «Цифровая экономика».
«Из 12 показателей по итогам 2021 года 5 достигли плановых значений, 7 превысили плановые значения, – отметила Наталья Комарова. – Более 10,5 тысячи жителей региона повысили свои цифровые навыки и освоили цифровые профессии. Широкополосным доступом к интернету обеспечено почти 100 процентов югорчан, из них 94 процента имеют возможность высокоскоростного доступа. В 2021 году переведено в электронный вид 67 массовых социально значимых государственных услуг. Во всероссийском рейтинге регионов по уровню цифровой трансформации Ханты-Мансийский автономный округ занял второе место».
По словам директора окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павла Ципорина, объем бюджетных ассигнований на реализацию портфеля проектов в 2021 году составил 137,6 миллиона рублей.
«В рамках проекта «Информационная инфраструктура» за три года большая работа проведена в части проведения оптоволокна в труднодоступные населенные пункты. За 3 года в 134 населенных пункта проведено 446 километров линий связи. Только за 2021 год данной работой был охвачен 81 населенный пункт, проведено 360 километров линий связи», – доложил Павел Ципорин.
«Это один из примеров успешной реализации портфеля проектов», – оценила Наталья Комарова.
По информации Департамента общественных и внешних связей Югры