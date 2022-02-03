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Югорские семьи приглашаем принять участие в окружном конкурсе «Семья – основа государства» в 2022 году. Целью конкурса является: укрепление и развитие института семьи; формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства; выявление и общественное признание социально успешных и активных семей.
Конкурс в 2022 году проводится по четырем номинациям:
1. «Умноженное счастье» – принимают участие многодетные семьи, которые успешно воспитывают детей, в том числе приёмных, активно участвующие в социально значимых мероприятиях и общественной жизни.
2. «Особенное счастье» – принимают участие семьи, воспитывающие детей с ОВЗ и инвалидностью. Участники данной номинации представляют работу, раскрывающую особенности создания условий для наиболее полной адаптации детей к жизни в обществе, раскрытия их способностей в различных сферах деятельности.
3. «Наследие моего народа» – принимают участие семьи, являющиеся примером укрепления многопоколенных связей, приверженности и продолжения традиций, культуры своего народа, что определяет самобытность семьи и способствует сохранению национального наследия.
4. «Стиль жизни – здоровье!» – принимают участие семьи, являющиеся примером формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в которой присутствует здоровый психологический климат и комплексный подход к здоровью всех членов семьи. Положение о конкурсе размещено на сайте Депсоцразвития Югры, вкладка «Конкурсы» – «Конкурс «Семья – основа государства» – «2022 год» - «Положение о Конкурсе Семья – основа государства» в 2021 году
Конкурсные материалы направляются до 24 марта 2022 года на адрес электронной почты: бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания» DSRRC@admhmao.ru с пометкой «Семья – основа государства» - 2022» или лично участником на электронном носителе по адресу: город Сургут, ул. Лермонтова, 3/1, кабинет 306, тел/факс: 8 (3462) 55-05-58 (доб. 181).
Напомним, что конкурс проводится с 2011 года, участниками за это время стали 2 461 семья и 21 организация. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами. Участники конкурса, не ставшие победителями, получают свидетельство участников.
Департамент социального развития Югры