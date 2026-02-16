Этнозабег на камусных лыжах
14 февраля в Центре зимних видов спорта Ханты-Мансийска прошла 44-я Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Участниками стали спортсмены, семейные команды, представители общественных организаций, а также любители.
«Лыжня России» считается массовым зимним спортивным праздником в стране. Ежегодно в нем принимают участие все желающие, независимо от возраста. В Югре почти 16 000 жителей вышли на старт.
Одним из самых зрелищных событий стал этнозабег на камусных лыжах. Участниками этнозабега были представители коренных малочисленных народов Югры. В нем приняли участие более 20 человек представляющих свои муниципалитеты.
Участников забега поприветствовал Губернатор Югры Руслан Кухарук.
- «В Год единства народов в России решили продолжить эту славную традицию: теперь соревнование стало частью «Лыжни России» в Югре. Такие мероприятия позволяют не только проверить свою выносливость, но и почувствовать себя частью большой спортивной семьи, где объединяются поколения, народы и традиции. Впереди – новые победы и новые старты», – сказал глава региона.
Камусные лыжи древнейшее средство передвижения охотников и оленеводов. Камус шкура с коротким плотным мехом без подшерстка. Северные народы набивали шкуру на лыжи, используя естественное направление ворса. Благодаря этому лыжи легко скользили вперёд, но не проскальзывали назад при толчке.
Результаты среди мужчин:
1 место Богордаев Руслан (Ханты-Мансийск)
2 место Тэвлин Леонид (д. Русскинская, Сургутский район)
3 место Никонов Константин (Ханты-Мансийский район)
Результаты среди женщин:
1 место Кунина Алена (Нефтеюганский район)
2 место Тэвлина Олеся (д. Русскинская, Сургутский район)
3 место Гаврильчик Раиса (Ханты-Мансийск)
Этнозабег на камусных лыжах объединил народы Югры. Участники доказали, что можно заниматься спортом и при этом помнить свои корни.
Галина Дунаева