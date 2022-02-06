Югорские пенсионеры начнут получать проиндексированные до 8,6% пенсии с 4 февраля

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Неработающие пенсионеры Югры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 4 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%.
Напомним, что страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%.
С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров Югры увеличилась в среднем на 1793 рубля в месяц, ее средний размер теперь составляет 26062,87 рублей.
У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
По информации ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре