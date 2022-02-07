Победитель Югорского лыжного марафона выиграл гонку и на Олимпиаде

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Российский лыжник Александр Большунов сегодня в Пекине принес в копилку российской команды первую золотую медаль Олимпийских Игр. В скиатлоне он не оставил шансов соперникам, победив с огромным преимуществом.
Вторым к финишу пришел его партнер по команде Денис Спицов. Напомним, что югорчанин Сергей Устюгов изначально был заявлен на эту гонку, но накануне тренерский штаб решил заменить Сергея, чтобы тот готовился к своей коронной дистанции – спринту.
Отметим, что именно Александр Большунов выиграл главный заезд Югорского лыжного марафона в 2021 году.
Напомним, что накануне квартет биатлонистов с югорчанкой Кристиной Резцовой в составе выиграл бронзу Олимпийских Игр в смешанной эстафете.