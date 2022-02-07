Новые правила лечения больных коронавирусом вводятся в Югре

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Новые правила лечения больных коронавирусом вводятся в Югре

С 6 февраля 2022 года в Югре вступают в силу новые правила лечения больных коронавирусом пациентов. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщает директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Новые правила вводятся на основании постановлении главного государственного санврача России Анны Поповой, подписанные 2 февраля 2022 года. В соответствии с этим документом правила наблюдения смягчили. К примеру, выписывать больных из стационара после семи дней болезни будут без дополнительного ПЦР-теста и даже с положительным результатом на коронавирус.

Отменяется и изоляция тех, кто контактировал с зараженным коронавирусом. Примечательно, что постановление было подписано на фоне роста инфицированных по всей стране. Так, по данным на 5 февраля, в России выявили более 177 тыс. заражений.

Добавим, в Югре число заболевших также продолжает расти: за минувшие сутки 4039 человек заболели коронавирусом, трое пациентов умерли. Всего в регионе за весь период пандемии зарегистрировано 135 376 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли от COVID-19 2 191 человек. 

ugra-news.ru

Пнд, 07/02/2022 - 11:23

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