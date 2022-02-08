Поздравление Председателя Думы Югры Бориса Хохрякова с Днем российской науки

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Поздравление Председателя Думы Югры Бориса Хохрякова с Днем российской науки
Фото www.dumahmao.ruФото www.dumahmao.ru
Фото www.dumahmao.ru

Уважаемые представители научного сообщества, преподаватели, аспиранты и студенты Югры!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от меня лично примите поздравления с Днем российской науки!

Сегодня интеллектуальный труд является двигателем прогресса и служит основой для создания новых наукоёмких отраслей экономики.

История отечественной науки началась с образования Академии наук по распоряжению Петра Великого. Увлеченно занимаясь исследовательской деятельностью, неустанно работая в самых разных областях знаний, русские ученые совершили немало величайших открытий и сделали множество полезных изобретений. Обгоняя время, двигая науку вперед, они по праву заслужили признание соотечественников и всего мирового сообщества.

Представители научного сообщества Югры продолжают славные традиции соотечественников, ищут и успешно находят ответы на множество вопросов, которые ставит перед нами современность, активно способствуют динамичному развитию нашего региона.

Слова искренней признательности хочу адресовать начинающим исследователям, аспирантам и студентам, тем, кто только решил связать свою профессиональную судьбу с научной деятельностью. Дерзайте и ищите, добивайтесь поставленных целей, продвигайте смелые идеи!

Желаю всем работникам интеллектуального труда крепкого здоровья, счастья, энтузиазма, энергии и, конечно, новых открытий на благо Югры, во славу России!
 

Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков

Фото www.dumahmao.ruФото www.dumahmao.ru
Фото www.dumahmao.ru
Фото www.dumahmao.ruФото www.dumahmao.ru
Фото www.dumahmao.ru
Втр, 08/02/2022 - 14:52

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